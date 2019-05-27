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Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Парубий анонсировал голосование за отставку Кабмина

Сегодня, 11:38
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Парубий анонсировал голосование за отставку Кабмина - фото

Богдан Бортаков

Правительство Гройсмана может уйти в отставку уже через несколько дней

Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки премьер-министра Владимира Гройсмана и всего состава Кабмина в четверг, 30 мая.

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Рады, пишет Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что у парламента есть десять дней для рассмотрения этого вопроса.

Напомним, президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку.

В Верховной Раде уже зарегистрировано заявление об отставке Гройсмана.

Сам премьер заявил, что будет просить Раду об отставке. Он добавил, что продолжит исполнять обязанности главы Кабмина до создания нового правительства.

На 21 июля в Украине также назначены внеочередные выборы в Раду.

Теги:   Верховная Рада Отставка Правительство Гройсмана

Спецтема   Зеленский — новый президент Выборы в Раду

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