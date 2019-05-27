Парубий анонсировал голосование за отставку Кабмина Сегодня, 11:38 763 Цей матеріал також доступний українською Богдан Бортаков Правительство Гройсмана может уйти в отставку уже через несколько дней Богдан Бортаков

Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки премьер-министра Владимира Гройсмана и всего состава Кабмина в четверг, 30 мая.

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Рады, пишет Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что у парламента есть десять дней для рассмотрения этого вопроса.

Напомним, президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку.

В Верховной Раде уже зарегистрировано заявление об отставке Гройсмана.

Сам премьер заявил, что будет просить Раду об отставке. Он добавил, что продолжит исполнять обязанности главы Кабмина до создания нового правительства.

На 21 июля в Украине также назначены внеочередные выборы в Раду.