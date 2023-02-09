В Чернигове назначили временного главу города 9 февраля, 20:27 Александр Ломако (Фото:Черниговский горсовет)

В четверг, 9 февраля, исполняющим обязанности Черниговского городского головы был назначен секретарь горсовета Александр Ломако.

Об этом сообщает Черниговский городской совет.

На сессионном заседании присутствовали 31 из 42 депутатов. В общей сложности они рассмотрели восемь вопросов. Город продолжает работать в обычном режиме.

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Во время заседания был объявлен и вынужденный перерыв из-за сообщения о заминировании муниципалитета. После проверки специальными службами взрывоопасных предметов в здании не обнаружено. Сессия продолжила работать, рассмотрены все вопросы повестки дня.

7 декабря в ГБР сообщили, что Яворовский районный суд во Львовской области по материалам ГБР признал мэра Чернигова Владислава Атрошенко виновным в административном правонарушении, отстранил его на год от должности и оштрафовал на 6800 грн.

По данным ГБР, мэр поручил водителю вывезти за границу машину своей супруги. Водитель получил из бюджета деньги, в том числе на бензин, и его поездку оформили как командировку, а бюджет Чернигова затем оплачивал лизинговые платежи за автомобиль.

Сам политик тогда заявил, что не собирается уходить с должности и подаст апелляцию на решение суда.

Атрошенко ранее говорил, что его несколько раз не выпускали за границу: на Всемирный экономический форум в Давосе и на форум в Лугано. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко после этого предупредил, что если мэры не будут «заниматься громадами», их могут лишить должности.

Через несколько дней мэр обнародовал обращение к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что подчиненные главы государства пытаются отстранить его от управления городом.

