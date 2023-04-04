Павел без мерседеса и свободы. В чем обвиняют многолетнего настоятеля Киево-Печерской лавры и как может завершиться его дело 4 апреля, 21:56 Эксклюзив NV Петру Лебедю вручили подозрение сотрудники СБУ в разжигании религиозной розни и оправдании агрессии (Фото:ssu.gov.ua)

Антиукраинские высказывания обернутся для одного из главных столпов УПЦ МП Павла условным сроком или даже пятью годами тюрьмы. Еще один вариант — он повторит судьбу Виктора Медведчука и будет обменян на украинских военнопленных.

1 апреля, в День дурака, СБУ объявила о подозрении Павлу (в миру — Петру Лебедю), митрополиту УПЦ МП и уже бывшему настоятелю монастыря Киево-Печерской Лавры. Следствие обвинило церковного иерарха в разжигании религиозной розни и оправдании российской агрессии против Украины. По обеим статьям ему грозит от условного срока до пяти лет лишения свободы.



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В тот же день Шевченковский райсуд столицы отправил Лебедя под домашний арест на два месяца — в его шикарный особняк под Киевом, и обязав Павла носить электронный браслет.



СБУ, понимая общественный резонанс всего этого дела, еще и опубликовало короткие отрывки из перехватов телефонных разговоров Лебедя с несколькими женщинами и мужчинами, — предположительно, прихожанами УПЦ МП.



На записях голос «Лебедя» позитивно отзывается об оккупации Херсона россиянами в марте 2022 года, оскорбляет отряды территориальной обороны (ТРО) и убеждает во время церковных служб упоминать главу РПЦ Кирилла (Гундяева), поддержавшего войну.



Арест Павла случился на фоне другого знакового события — решения государства разорвать договор аренды с УПЦ МП, по которому последний уже много лет фактически хозяйничал в Киево-Печерской лавре. Впрочем, «московские» попы упорно отказываются покидать территории национального исторического заповедника, всячески препятствуя представителям государства. И Павел был одним из наиболее деятельных «защитников» Лавры из числа представителей УПЦ МП.



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