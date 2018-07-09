В Брюсселе официально начался саммит Украина - ЕС

В Брюсселе, в понедельник, 9 июля, официально начался саммит Украина - ЕС, сообщает корреспондент НВ.
Президент Украины Петр Порошенко, президент Европейской совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер начали встречу в закрытом режиме. После нее ожидается обнародование общей декларации.
Перед началом переговоров Порошенко также заявил, что Украина примет участие в саммите НАТО, который состоится 11-12 июля (несмотря на блокаду Венгрии - Ред.).
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