09 июля 2018, понедельник

В Брюсселе официально начался саммит Украина - ЕС

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Петр Порошенко, Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер начали встречу в закрытом режиме
@poroshenko

Петр Порошенко, Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер начали встречу в закрытом режиме

В Брюсселе, в понедельник, 9 июля, официально начался саммит Украина - ЕС, сообщает корреспондент НВ.

Президент Украины Петр Порошенко, президент Европейской совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер начали встречу в закрытом режиме. После нее ожидается обнародование общей декларации.

Перед началом переговоров Порошенко также заявил, что Украина примет участие в саммите НАТО, который состоится 11-12 июля (несмотря на блокаду Венгрии - Ред.).

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