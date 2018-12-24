В БПП заявили о победе своих кандидатов на выборах в 52 ОТГ Сегодня, 11:48 42 Цей матеріал також доступний українською В БПП заявили, что победили на выборах в ОТГ

В Украине на выборах в объединенных территориальных громадах (ОТГ), которые состоялись 23 декабря, кандидаты от партии БПП одержали победу в 52 громадах, сообщили в пресс-службе БПП, ссылаясь на результаты параллельного подсчета голосов партийных штабов.

По информации политической силы, выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии БПП победили в пяти городских ОТГ, 11 – в поселковых и 35 – в сельских.

По данным партии, другие политические силы показали меньший результат: Батькивщина - 5 ОТГ, Аграрная партия - 2, УКРОП - 2, Свобода - 1, Самопомич - 1, Народная партия - 1 ОТГ.

Больше всего громад кандидаты от БПП возглавят в Черкасской области - 20, Волынской - 8, Львовской области - 3. 100-процентный результат партия получила в Киевской области: во всех четырех громадах, где состоялись выборы, побеждают кандидаты от БПП.

В партии сообщили, что БПП получает большинство в выборах депутатов ОТГ.

Всего 23 декабря проходили выборы глав и депутатов в 78 ОТГ в 13 регионах Украины.