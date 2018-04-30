В БПП заявили, что большинство их кандидатов побеждают на местных выборах

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Самую большую поддержку кандидаты от БПП получили в Кировоградской, Харьковской, Тернопольской и Ровенской областях
Фото: Гражданская сеть ОПОРА via Facebook

Самую большую поддержку кандидаты от БПП получили в Кировоградской, Харьковской, Тернопольской и Ровенской областях

В партии Блок Петра Порошенко Солидарность заявили, что более половины их кандидатов побеждают на выборах в объединенные территориальные общины, сообщает пресс-служба партии.

"По результатам предварительного подсчета голосов, проведенного партийными штабами, более 50 процентов кандидатов на должности председателей ОТО, которые лидируют по предварительным результатам, - кандидаты от партии или самовыдвиженцы - члены партии Блок Петра Порошенко Солидарность", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самую большую поддержку кандидаты от БПП получили в Кировоградской, Харьковской, Тернопольской и Ровенской областях.

Напомним, в воскресенье, 29 апреля, в 40 объединенных территориальных общинах в 17 областях Украины прошли первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

В состав этих 40 ОТГ вошли 133 местных совета (городских - 4, поселковых - 16, сельских - 113).

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