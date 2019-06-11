В БПП ожидают, что Зеленский обоснует причины увольнения Луценко
Заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко заявил, что в фракции ожидают от президента Владимира Зеленского обоснования необходимости увольнения генерального прокурора Юрия Луценко.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Мне сложно говорить за всю фракцию, но генпрокурор избирается на 6 лет. Какая там должна быть причина, обоснование решения о фактически досрочном увольнении генерального прокурора? Послушаем президента. Их обоснования», — сказал он.
По словам нардепа, фракция на заседании определится, как голосовать в вопросе отставки Луценко.
«С одной стороны, к Генеральной прокуратуре есть много вопросов. С другой стороны, из всех генеральных прокуроров, которые были, Луценко по объективным показателям, по возвращенным средствам в государственный бюджет, возвращенной государственной собственности показал самый серьезный результат. Поэтому хочу услышать обоснования», — сказал нардеп.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора.
Напомним, что президент Владимир Зеленский во время инаугурации призвал парламент уволить с должностей глав СБУ, ГПУ, министра обороны.
Генпрокурор Юрий Луценко отказался уходить в отставку.
Позже он заявил, что покинет должность после проведения досрочных парламентских выборов.