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В БПП ожидают, что Зеленский обоснует причины увольнения Луценко

Сегодня, 18:26
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В БПП ожидают, что Зеленский обоснует причины увольнения Луценко - фото

vru.gov.ua

Юрий Луценко

Заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко заявил, что в фракции ожидают от президента Владимира Зеленского обоснования необходимости увольнения генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мне сложно говорить за всю фракцию, но генпрокурор избирается на 6 лет. Какая там должна быть причина, обоснование решения о фактически досрочном увольнении генерального прокурора? Послушаем президента. Их обоснования», — сказал он.

По словам нардепа, фракция на заседании определится, как голосовать в вопросе отставки Луценко.

«С одной стороны, к Генеральной прокуратуре есть много вопросов. С другой стороны, из всех генеральных прокуроров, которые были, Луценко по объективным показателям, по возвращенным средствам в государственный бюджет, возвращенной государственной собственности показал самый серьезный результат. Поэтому хочу услышать обоснования», — сказал нардеп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора.

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время инаугурации призвал парламент уволить с должностей глав СБУ, ГПУ, министра обороны.

Генпрокурор Юрий Луценко отказался уходить в отставку.

Позже он заявил, что покинет должность после проведения досрочных парламентских выборов.

Теги:   Фракция БПП Владимир Зеленский Юрий Луценко

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