В БПП ожидают, что Зеленский обоснует причины увольнения Луценко Сегодня, 18:26 Цей матеріал також доступний українською vru.gov.ua Юрий Луценко vru.gov.ua

Заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко заявил, что в фракции ожидают от президента Владимира Зеленского обоснования необходимости увольнения генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мне сложно говорить за всю фракцию, но генпрокурор избирается на 6 лет. Какая там должна быть причина, обоснование решения о фактически досрочном увольнении генерального прокурора? Послушаем президента. Их обоснования», — сказал он.

По словам нардепа, фракция на заседании определится, как голосовать в вопросе отставки Луценко.

«С одной стороны, к Генеральной прокуратуре есть много вопросов. С другой стороны, из всех генеральных прокуроров, которые были, Луценко по объективным показателям, по возвращенным средствам в государственный бюджет, возвращенной государственной собственности показал самый серьезный результат. Поэтому хочу услышать обоснования», — сказал нардеп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора.

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время инаугурации призвал парламент уволить с должностей глав СБУ, ГПУ, министра обороны.

Генпрокурор Юрий Луценко отказался уходить в отставку.



Позже он заявил, что покинет должность после проведения досрочных парламентских выборов.