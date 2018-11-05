В БПП назвали фамилии нардепов, которых делегировали в состав ВСК по убийству Гандзюк

В БПП поддержали создание ВСК по расследованию убийства Гандзюк

Фракция БПП поддержала создание временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийства активистки и сотрудницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"Фракция решила делегировать в состав комиссии народных депутатов Виктора Короля, Валерия Карпунцова, Юрия Буглака, Сергея Алексеева, Максима Саврасова и Ирину Суслову", – заявили в политсиле.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство на статью Умышленное убийство.

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