В БПП назвали фамилии нардепов, которых делегировали в состав ВСК по убийству Гандзюк

Фракция БПП поддержала создание временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийства активистки и сотрудницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк.
Об этом сообщили в пресс-службе партии.
"Фракция решила делегировать в состав комиссии народных депутатов Виктора Короля, Валерия Карпунцова, Юрия Буглака, Сергея Алексеева, Максима Саврасова и Ирину Суслову", – заявили в политсиле.
Напомним, 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.
Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).
Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.
4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство на статью Умышленное убийство.
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