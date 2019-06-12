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В Берлине назвали дату встречи Меркель с Зеленским

Сегодня, 15:53
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В Берлине назвали дату встречи Меркель с Зеленским - фото

REUTERS/Toby Melville

Ранее Зеленский общался с Меркель лишь по телефону

Первая официальная встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится в Берлине 18 июня.

Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Интерфакс-Украина.

«Они уже разговаривали друг с другом по телефону, но пока не встречались», — отметил он.

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Кроме того, как ожидается, в этот же день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер примет своего украинского коллегу в берлинской резиденции Бельвю.

Ранее сообщалось, Меркель и Зеленский провели телефонный разговор, во время которого договорилась поддерживать «тесный контакт».

Спецтема   Зеленский — новый президент

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