В Берлине назвали дату встречи Меркель с Зеленским
Первая официальная встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится в Берлине 18 июня.
Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Интерфакс-Украина.
«Они уже разговаривали друг с другом по телефону, но пока не встречались», — отметил он.
Кроме того, как ожидается, в этот же день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер примет своего украинского коллегу в берлинской резиденции Бельвю.
Ранее сообщалось, Меркель и Зеленский провели телефонный разговор, во время которого договорилась поддерживать «тесный контакт».