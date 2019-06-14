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В Бердичеве мужчина совершил акт самосожжения на заседании горсовета — видео

14 июня, 18:32
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В Бердичеве мужчина совершил акт самосожжения на заседании горсовета — видео - фото

ZT.20MINUT.UA | Новини Житомира/На сесії Бердичівської міськради мешканець м. Бердичіва вчинив самопідпал

Мужчина поджег себя

В городе Бердичев Житомирской области местный предприниматель поджег себя во время заседания городского совета, сообщает местное издание 20 минут.

Случай произошел после открытия сессии городского совета.

В результате происшествия пострадал сам человек и несколько депутатов, которые начали тушить огонь. Пострадавшего госпитализировали.

Сессия была продолжена в другом помещении.

Предприниматель давно известный в Бердичеве. Ранее он занимался ресторанным бизнесом, однако из-за ресторана у мужчины возник конфликт с арендатором, о котором знали в горисполкоме.

Для разрешения конфликта предпринимателей вызвали на заседание городского совета, однако мужчина тогда не пришел.

Теги:   Поджог Житомир

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