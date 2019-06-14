В Бердичеве мужчина совершил акт самосожжения на заседании горсовета — видео
В городе Бердичев Житомирской области местный предприниматель поджег себя во время заседания городского совета, сообщает местное издание 20 минут.
Случай произошел после открытия сессии городского совета.
В результате происшествия пострадал сам человек и несколько депутатов, которые начали тушить огонь. Пострадавшего госпитализировали.
Сессия была продолжена в другом помещении.
Предприниматель давно известный в Бердичеве. Ранее он занимался ресторанным бизнесом, однако из-за ресторана у мужчины возник конфликт с арендатором, о котором знали в горисполкоме.
Для разрешения конфликта предпринимателей вызвали на заседание городского совета, однако мужчина тогда не пришел.