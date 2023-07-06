В Белом доме прокомментировали позицию США относительно членства Украины в НАТО 6 июля, 02:04 Белый дом (Фото:REUTERS/Julia Nikhinson)

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала позицию США относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе.



Она напомнила, что решение о членстве любой страны в НАТО должны принимать все страны Североатлантического альянса.

«Мы очень четко заявили, что мы привержены политике открытых дверей НАТО. Поэтому, в этом случае, когда речь идет об Украине, мы обсуждали с нашими союзниками по НАТО и Украиной, как мы можем коллективно поддержать стремление Украины к евроатлантической интеграции», — заявила Жан-Пьер.

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Представительница Белого дома также вспомнила слова президента Джо Байдена, который заявил, что Украине придется выполнить ряд реформ, чтобы стать членом НАТО.

«Президент США считает, что Украина может это сделать», — заявила Жан-Пьер.

Вступление Украины в НАТО — что известно

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Ранее агентство Axious сообщало, что президент США Джо Байден поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ), чтобы присоединиться к Альянсу.

Однако сам Байден заявил, что не имеет такого намерения, отметив, что Украина «сделала все, что связано с демонстрацией способности к военной координации», но американский президент добавил, что остаются вопросы относительно «безопасности этой системы».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.