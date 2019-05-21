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В Батькивщине выступили за избирательную инициативу Зеленского

Вчера, 20:55
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В Батькивщине выступили за избирательную инициативу Зеленского - фото

НВ

Внеочередное заседание Рады назначили на 22 мая

Фракция партии ВО Батькивщина в Верховной Раде будет голосовать за изменения в избирательное законодательство, предложенные президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире Громадського заявил народный депутат от Батькивщины Юрий Одарченко.

По его словам, законопроект, кроме депутатов от Батькивщины, поддержат фракции Самопомич, Оппозиционный блок и Народный фронт.

Одарченко отметил, что Народный фронт выступает против инициативы Зеленского об отмене мажоритарной системы, однако проголосует за нее из-за снижения проходного барьера до 3%.

«Для них предлагается определенная „морковка“ в виде снижения проходного барьера до 3% и поэтому, насколько я слышу от коллег депутатов, Народный фронт настроен, благодаря снижению проходного барьера, проголосовать за этот вопрос», — заявил депутат.

«По большому счету существует большая вероятность прохождения этого закона и по сути уничтожения мажоритарки», — сказал Одарченко.

Напомним, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.

В Раде вынесут вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.

Теги:   Верховная Рада Батькивщина Юрий Одарченко Досрочные выборы в ВР

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