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В АП заявили, что не отказались от планов перенести администрацию

Сегодня, 01:09
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В АП заявили, что не отказались от планов перенести администрацию - фото

Елена Халанджи/Facebook

Администрацию президента хотят перенести с улицы Банковой

Глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что в команде президента не отказались от идеи перенести офис в другое место с улицы Банковой.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы планируем создать из Администрации президента организации, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы. Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение. Это будет опенспейс, со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины», — заявил Богдан.

Он также отметил, что в здании, где сейчас находится АП, можно сделать музей.

«Можно, конечно, продать старое здание АП. А деньги вернуть в бюджет. Но мы рассматриваем и вариант создать в доме на Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея в Украине нет», — заявил Богдан.

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Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве.

В свою очередь экс-начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей заявил, что перенос Администрации президента потребует значительных денежных затрат, привлечения дополнительных кадров и вызовет много вопросов относительно безопасности.

Кроме того, бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что перенос АП с улицы Банковой обойдется в десятки миллионов долларов.

Теги:   Владимир Зеленский Администрация президента Украины Андрей Богдан

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