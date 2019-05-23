В АП рассказали, при каком условии Зеленский уволит Богдана Сегодня, 19:58 3186 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский уволит Андрея Богдана с должности главы АП, если Конституционный суд примет решение о соответствии Конституции соответствующих положений закона Об очищении власти (т.н. закон о люстрации).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Рябошапки, президент не может применять закон, который противоречит принципу верховенства права, и, по мнению замглавы АП, не соответствует Конституции.

Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Андрей Богдан занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому он подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе.

Заместитель главы АП Руслан Рябошапка пояснил, что глава АП Андрей Богдан не подпадает под закон о люстрации, поскольку АП не является органом государственной власти.

В то же время в Минюсте заявили, что закон о люстрации распространяется на должность главы АП.