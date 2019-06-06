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В АП расценили как «месть украинцам» отказ Рады рассматривать законопроект о незаконном обогащении

Сегодня, 20:04
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В АП расценили как «месть украинцам» отказ Рады рассматривать законопроект о незаконном обогащении - фото

пресс-служба президента

Руслан Рябошапка

В Администрации президента считают «политической безответственностью» отказ Верховной Рады рассматривать президентский законопроект о незаконном обогащении.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

«Это месть не президенту Зеленскому, а прежде всего украинцам, которые требуют справедливости и наказания для коррупционеров, а также своеобразный пренебрежительный шаг в отношении тех международных организаций, которые помогают Украине в борьбе с коррупцией», — сказал он.

По словам Рябошапки, демарш Рады, вероятно, связан с пониманием депутатов того, что по возвращении ответственности за незаконное обогащение, их незаконно нажитое имущество могут конфисковать.

Он добавил, что Зеленский не поддержит другие законопроекты об уголовной ответственности за незаконное обогащение, которые может принять Рада.

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Представитель АП отметил, что законодательная инициатива гражданской конфискации незаконного имущества будет снова внесена в парламент, но, скорее всего, уже нового созыва.

Напомним, что 6 июня Верховная Рада отказалась включить в повестку дня законопроект о незаконном обогащении, который зарегистрировал Владимир Зеленский.

В Администрации президента рассказали, что законопроект вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц — по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение — статью Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционной.

Теги:   Незаконное обогащение Верховная Рада Владимир Зеленский Администрация президента Украины

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