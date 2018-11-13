Порошенко о срыве встречи с епископами УПЦ МП: Двери Украинского дома остаются открытыми

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко прокомментировал срыв встречи между иерархами УПЦ МП и президентом Петром Порошенко, которая должна была состояться в Украинском доме.

По словам пресс-секретаря президента, еще несколько недель назад Порошенко инициировал встречу со всеми архиереями УПЦ (МП), пригласив их в Украинский дом.

Президент планировал рассказать о переговорах с Вселенским патриархом, о соглашении между Украиной и Константинополем и о готовности Фанара способствовать проведению объединительного Собора.

"Но тот, кто не хочет результата, ищет причин для отказа. Так и большая часть архиереев УПЦ (МП) начала искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

Цеголко добавил, что ультимативные требования МП не способны сорвать процесс создания Украинской поместной церкви.

"Президент Украины готов к диалогу. Двери Украинского дома остаются открытыми", - резюмировал Цеголко.