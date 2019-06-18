В АП отказались назвать кандидатов на должность генпрокурора Вчера, 14:33 Цей матеріал також доступний українською Скрин видео Радио Свобода В АП уже провели собеседования с кандидатами на должность генпрокурора, заявил Стефанчук Скрин видео Радио Свобода

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что у Владимира Зеленского есть кандидатуры на должности руководителей тех ведомств, в отношении которых внесены представления об увольнении, в частности на должность генпрокурора.

По словам Стефанчука, в Администрации президента уже провели собеседования с кандидатами на должности.



Он отметил, что в законе не прописано условие о внесении сразу двух представлений об увольнении и назначении на должность.

«Ни в одном законодательном акте не написаны условия для представления на увольнение с обязательным представлением преемника. Поэтому президент действует в пределах и способом, который предусмотрен законом. Где мы будем считать это необходимым, как с господином (Вадимом) Пристайко, мы сразу будем давать две рекомендации: на увольнение и на назначение. Посмотрим, как ВР проголосует», — добавил он.

11 июня Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора.

Представление на увольнение главы ГПУ передали для рассмотрения в Верховную Раду.

Сам Луценко заявил, что представление относительно его увольнения является незаконным.

В свою очередь в комитете Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности заявили, что в представлении Зеленского не указаны законные основания для увольнения Луценко.