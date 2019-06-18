Фредерик Хоф
Почему Запад игнорирует Сирию и другие войны?
Владимир Спиваковский
Почему мировая система образования обречена
Богдан Яременко
Зеленский во Франции. Итоги и неприятная правда
Мирослав Маринович
Добавленная стоимость украинцев
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

В АП отказались назвать кандидатов на должность генпрокурора

Вчера, 14:33
Цей матеріал також доступний українською
В АП отказались назвать кандидатов на должность генпрокурора - фото

Скрин видео Радио Свобода

В АП уже провели собеседования с кандидатами на должность генпрокурора, заявил Стефанчук

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что у Владимира Зеленского есть кандидатуры на должности руководителей тех ведомств, в отношении которых внесены представления об увольнении, в частности на должность генпрокурора.

По словам Стефанчука, в Администрации президента уже провели собеседования с кандидатами на должности.

Он отметил, что в законе не прописано условие о внесении сразу двух представлений об увольнении и назначении на должность.

«Ни в одном законодательном акте не написаны условия для представления на увольнение с обязательным представлением преемника. Поэтому президент действует в пределах и способом, который предусмотрен законом. Где мы будем считать это необходимым, как с господином (Вадимом) Пристайко, мы сразу будем давать две рекомендации: на увольнение и на назначение. Посмотрим, как ВР проголосует», — добавил он.

11 июня Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора.

Представление на увольнение главы ГПУ передали для рассмотрения в Верховную Раду.

Сам Луценко заявил, что представление относительно его увольнения является незаконным.

В свою очередь в комитете Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности заявили, что в представлении Зеленского не указаны законные основания для увольнения Луценко.

Теги:   Руслан Стефанчук Владимир Зеленский Генпрокурор

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 14:07

img
Сборная Чили разгромила команду Японии на Копа Америка
Политика

Вчера, 12:43

img
Парламентские выборы: Шансы на проход в Раду сохраняют пять партий, Сила и честь — балансирует на грани
Футбол

Вчера, 19:46

img
Полузащитник молодежной сборной Украины посвятил медаль чемпиона мира погибшему в АТО отцу

ТОП 3

Политика

17 июня, 23:04

img
Основатель 1+1: Зеленскому предстоят страшные дни, месяцы и годы, и он — не Рейган
40635
Политика

Вчера, 11:20

img
Я тебе не бренд. Соцсети осудили Зеленского за сексистскую фразу об украинках
28463
Политика

17 июня, 14:18

img
Зеленский рассказал о встрече с Тимошенко и роспуске парламента — видео
20155

Новости Одессы

img
Три акта Саакашвили: экс-губернатор опоздал, представил свой "спецназ" и оградил мэрию Одессы полицейской лентой (фото, видео)
img
Осторожно, Красная Угроза! В Одессе показывают плакаты времен Холодной войны (фоторепортаж)
img
В центре Одессы "минировали" развлекательное заведение