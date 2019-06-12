В АП опровергли связи супруги главы внешней разведки Бухарева с Кварталом 95 Сегодня, 20:33 Цей матеріал також доступний українською Владислав Бухарев / Facebook Владислав Бухарев Владислав Бухарев / Facebook

В Администрации президента Украины опровергли информацию СМИ о том, что жена главы Службы внешней разведки Владислава Бухарева работает сценаристом в студии Квартал 95.

«Мы выяснили, что в Квартале 95 она не работала», - заявила Громадському пресс-секретарь заместителя главы Администрации президента Ольга Руденко.

При этом она отказалась комментировать возможное кумовство Бухарева с участником Квартала Евгением Кошевым, поскольку ничего об этом «не знает».

Ранее журналистка Татьяна Николаенко сообщила, что Елена Бухарева, жена главы СВР Владислава Бухарева, работает сценаристом в студии Квартал 95.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил народного депутата Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки. До Верховной Рады Бухарев работал в СБУ и налоговой.

Согласно декларации, Бухарев в прошлом году сделал своей дочери Юлии Бухареву подарков на 15 млн грн.