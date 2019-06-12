Ваче Давтян
Старые добрые времена. Зачем украинцам Бойко?
Владимир Фесенко
О чем говорят партийные списки
Нина Хрущева
Зачем России объятия Китая?
Илья Кенигштейн
Как живут в украинских селах
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

В АП опровергли связи супруги главы внешней разведки Бухарева с Кварталом 95

Сегодня, 20:33
Цей матеріал також доступний українською
В АП опровергли связи супруги главы внешней разведки Бухарева с Кварталом 95 - фото

Владислав Бухарев / Facebook

Владислав Бухарев

В Администрации президента Украины опровергли информацию СМИ о том, что жена главы Службы внешней разведки Владислава Бухарева работает сценаристом в студии Квартал 95.

«Мы выяснили, что в Квартале 95 она не работала», - заявила Громадському пресс-секретарь заместителя главы Администрации президента Ольга Руденко.

При этом она отказалась комментировать возможное кумовство Бухарева с участником Квартала Евгением Кошевым, поскольку ничего об этом «не знает».

Ранее журналистка Татьяна Николаенко сообщила, что Елена Бухарева, жена главы СВР Владислава Бухарева, работает сценаристом в студии Квартал 95.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил народного депутата Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки. До Верховной Рады Бухарев работал в СБУ и налоговой.

Согласно декларации, Бухарев в прошлом году сделал своей дочери Юлии Бухареву подарков на 15 млн грн.

Теги:   Студия Квартал-95 Администрация президента Украины Служба внешней разведки

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Сегодня, 19:02

img
Могли пригласить еще год назад. Ахметов пояснил выбор наставника Шахтера
Страны

Сегодня, 10:04

img
Масштабные протесты в Гонконге: активисты заблокировали парламент и перекрыли дороги
Футбол

Сегодня, 14:24

img
Клубы украинской Премьер-лиги в нарушение регламента проголосовали за сохранение Олимпика в УПЛ

ТОП 3

Политика

Вчера, 17:13

img
Зеленский назначил 12 временных глав ОГА — указы
31401
Политика

Вчера, 11:32

img
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия
19998
Политика

Вчера, 20:15

img
Дочь нового главы Службы внешней разведки Бухарева за год получила от отца подарков на 15 миллионов гривен
14003

Новости Одессы

img
Официально: "Черноморец" покинул Премьер-лигу
img
Команда омбудсмена нашла многочисленные нарушения в бунтовавшей одесской колонии
img
Недоделанный пандус, нет медпункта и туалетов: одесские чиновники обвиняют друг друга в проблемах пляжа для инвалидов