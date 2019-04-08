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В АП опровергли информацию об увольнении Филатова

Сегодня, 11:30
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В АП опровергли информацию об увольнении Филатова - фото

president.gov.ua

Алексей Филатов

Администрация Президента Украины опровергает распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы увольнении Алексея Филатова с должности заместителя главы АП.

"Не вызывает удивления то, что источником такой информации стало интернет-издание Страна.уа и ТСН, которые, как всегда, не обращаются за комментариями к тому, как распространять фейки", - отметили в АП.

Ранее СМИ сообщали, что Петр Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации президента.

Указ об увольнении якобы уже подписан и сейчас находится в аппарате АП. Отмечалось, что его намерены опубликовать 21 апреля.

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