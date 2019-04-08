В АП опровергли информацию об увольнении Филатова Сегодня, 11:30 1140 Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua Алексей Филатов president.gov.ua

Администрация Президента Украины опровергает распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы увольнении Алексея Филатова с должности заместителя главы АП.

"Не вызывает удивления то, что источником такой информации стало интернет-издание Страна.уа и ТСН, которые, как всегда, не обращаются за комментариями к тому, как распространять фейки", - отметили в АП.

Ранее СМИ сообщали, что Петр Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации президента.

Указ об увольнении якобы уже подписан и сейчас находится в аппарате АП. Отмечалось, что его намерены опубликовать 21 апреля.