В АП опровергли информацию об увольнении Филатова
Администрация Президента Украины опровергает распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы увольнении Алексея Филатова с должности заместителя главы АП.
"Не вызывает удивления то, что источником такой информации стало интернет-издание Страна.уа и ТСН, которые, как всегда, не обращаются за комментариями к тому, как распространять фейки", - отметили в АП.
Ранее СМИ сообщали, что Петр Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации президента.
Указ об увольнении якобы уже подписан и сейчас находится в аппарате АП. Отмечалось, что его намерены опубликовать 21 апреля.