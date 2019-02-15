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В АП не рассматривают и не обсуждают "план Сайдика" по Донбассу

Сегодня, 15:10
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president.gov.ua

На Банковой не обсуждают "план Сайдика" по Донбассу, заявил Елисеев

В Администрации президента Украины не рассматривают "мирный план" по Донбассу, который предложил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

Об этом в комментарии Громадському заявил заместитель главы АП Константин Елисеев.

"Конечно, у нас есть много вопросов к этому документу, равно как и к временным рамкам и способу, которым он был выдвинут. Мы этот документ не рассматриваем и не обсуждаем. Думаю, что его ожидает такая же судьба, как и судьба десятков других планов урегулирования ситуации на Донбассе, которые предлагались за последние четыре года", - сказал Елисеев.

Ранее спецпредставитель Сайдик изложил свое видение урегулирования конфликта на Донбассе в интервью австрийской газете Kleine Zeitung.

По словам Сайдика, Минские договоренности являются нечеткими, а для проведения местных выборов нужна помощь ООН. Задача же ОБСЕ - оценивать избирательный процесс, а не организовывать выборы.

Согласно предложенному плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а совместно, под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем.

По мнению Сайдика, ЕС необходимо создать Агентство по реконструкции Донбасса, которое бы действовало аналогично агентству, которое ранее ЕС имел на Балканах.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что план Сайдика не содержит принципиально новых предложений.

Президент Петр Порошенко, комментируя "план Сайдика", заявил , что миротворцы ООН не будут эскорт-сервисом для наблюдателей ОБСЕ.

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