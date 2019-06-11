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В АП назвали зарплату пресс-секретаря Зеленского

Сегодня, 12:28
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В АП назвали зарплату пресс-секретаря Зеленского - фото

Юлия Мендель/Facebook

Оклад Мендель составляет почти 16 тысяч гривен в месяц

Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель составляет 15 720 гривен.

Об этом сообщили в Администрации главы государства в ответ на запрос Українських новин.

«Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Ю. Мендель установлен в размере 15 720 гривен согласно постановлению Кабинета Министров от 18 января 2017 № 15″ Вопросы оплаты труда работников государственных органов», — говорится в ответе.

Журналисты также просили предоставить копию декларации Мендель. Эта информация в запросе отсутствует.

Фото: Українські новини

Президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель пресс-секретарем главы государства 3 июня. Она получила эту должность по конкурсу.

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Теги:   Владимир Зеленский Зарплата Оклад Администрация президента Украины Юлия Мендель

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