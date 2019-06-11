В АП назвали зарплату пресс-секретаря Зеленского
Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель составляет 15 720 гривен.
Об этом сообщили в Администрации главы государства в ответ на запрос Українських новин.
«Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Ю. Мендель установлен в размере 15 720 гривен согласно постановлению Кабинета Министров от 18 января 2017 № 15″ Вопросы оплаты труда работников государственных органов», — говорится в ответе.
Журналисты также просили предоставить копию декларации Мендель. Эта информация в запросе отсутствует.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель пресс-секретарем главы государства 3 июня. Она получила эту должность по конкурсу.