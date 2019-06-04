В АП назвали фейком информацию о сроках встречи Зеленского с Трампом 4 июня, 11:37 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Joshua Roberts В АП назвали фейком заявление о возможной дате встречи Зеленского и Трампа REUTERS/Joshua Roberts

В Администрации президента опровергли информацию о сроках встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщили в пресс-службе АП, Борис Тизенгаузен, который представился внештатным советником президента и назвал сроки встречи Зеленского с Трампом, не является членом его команды.



«Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как к фейковой», — отметили в АП.

Ранее Борис Тизенгаузен, который назвал себя внештатным советником президента, заявил, что встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа может состояться после саммита G20, проведение которого запланировано на 28−29 июня.