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В АП анонсировали новые законопроекты Зеленского

4 июня, 12:59
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В АП анонсировали новые законопроекты Зеленского - фото

Natalie Sedletska / Facebook

Рябошапка рассказал о законопроектах президента

В ближайшие недели в Верховную Раду будут внесены законопроекты президента Владимира Зеленского об улучшении антикоррупционной инфраструктуры и об устранении проблем в судебной системе.

Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, пишет Интерфакс-Украина.

«У нас еще будут внесены две принципиально важные инициативы: о неотвратимости наказания за коррупцию и об обеспечении права на справедливый суд. Мы рассчитываем на следующей неделе завершить работу над законопроектом о неотвратимости наказания за коррупционные преступления и, возможно, еще где-то неделю — по судебной ветви власти», — пояснил он.

Рябошапка отметил, что речь идет о перезапуске антикоррупционных органов. Так, для Национального агентства по вопросам противодействия коррупции будет инициироваться усовершенствование режима проверки электронных деклараций.

Кроме того, данный законопроект будет предусматривать нескольких процессуальных механизмов, которые дадут право Национальному антикоррупционному бюро, например, осуществлять автономное прослушивание или снятие информации с каналов связи.

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Второй законопроект будет связан с судебной реформой, которая проходила несколько последних лет.

«Единственным бенефициарами от этой реформы являются бывшая власть и руководство судебной ветви власти: руководители Высшего совета правосудия (ВСП), Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Верховного суда, которые получают большие зарплаты, и при этом никакого улучшения ситуации ни для наших граждан, ни для иностранных инвесторов нет», — подчеркнул Рябошапка.

Он добавил, что обсуждение этого законопроекта еще продолжается.

«Но очевидно, что проблемы, связанные с сомнительной легитимностью отдельных членов ВККС, деятельностью ВСП, проблемами, которые возникают во время квалификационного оценивания судей, должны быть решены как можно быстрее», — резюмировал представитель АП.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с главами НАБУ и САП. Он дал руководителям ведомств три месяца на то, чтобы показать результат.

Теги:   Администрация президента Украины Антикоррупционные законы Судебная реформа Верховная Рада Владимир Зеленский

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