В аннексированном Крыму анонсировали визит еще одной делегации из Германии

В аннексированном Крыму ожидают визита еще одной делегации из ФРГ в составе представителей партий Левые и Альтернатива для Германии, сообщает российское федеральное агентство РИА Новости со ссылкой на так называемого председателя немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрия Гемпеля.

По его словам, делегация примет участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится с 19 по 21 апреля.

"К нам приедут депутаты региональных парламентов от партии Левые и Альтернатива для Германии. Кроме того, от партии Альтернатива для Германии будет несколько депутатов из бундестага. Плюс ко всему в делегацию войдут немецкие бизнесмены. Кроме того, еще четыре человека прибудут из Норвегии. Желающих принять участие в экономическом форуме граждан Германии и Норвегии намного больше, чем мы можем сегодня принять", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что в делегацию войдет порядка 20 человек.

Напомним, это не первый "визит" немецких парламентариев в оккупированный Россией Крым.

25 марта в оккупированный Россией Крым прибыли немецкие политики и бизнесмены. Делегация прибыла якобы, чтобы лично составить мнение о том, что происходит на аннексированном полуострове.

19 марта депутат Госдумы Руслан Бальбек сообщил, что ряд европейских политиков приехали в Крым "за поиском правды и чтобы посмотреть, как живет Крым в третью годовщину оккупации".