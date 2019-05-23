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В Администрации президента заявили, что подадут электронные декларации

Сегодня, 23:17
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В Администрации президента заявили, что подадут электронные декларации - фото

Руслан Рябошапка via Facebook

Рябошапка анонсировал подачу деклараций

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что сотрудники АП подадут электронные декларации о доходах и имуществе, хотя по закону не обязаны это делать.

Об этом сообщает Громадське.

По его словам, декларацию подаст и глава АП Андрей Богдан.

Рябошапка подчеркнул, что критически относится к тому, что закон не обязывает подавать декларации работников АП.

«Мы говорили с нашими коллегами, декларации будут поданы. Я говорил с Богданом как с руководителем и мы их представим», — сказал он.

Однако, Рябошапка отметил, что пока у него «физически нет времени» на то, чтобы заполнить декларацию.

«Но декларации будут поданы, в реестре, который ведет Национальное агентство по предупреждению коррупции. Мы должны показать пример», — сказал он.

Ранее, президент Владимир Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2018 год, в которой указал виллу в Италии за почти 89 млн гривен и миллионные доходы.

Теги:   Декларация Администрация президента Украины Владимир Зеленский

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