В Администрации президента заявили, что подадут электронные декларации
Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что сотрудники АП подадут электронные декларации о доходах и имуществе, хотя по закону не обязаны это делать.
Об этом сообщает Громадське.
По его словам, декларацию подаст и глава АП Андрей Богдан.
Рябошапка подчеркнул, что критически относится к тому, что закон не обязывает подавать декларации работников АП.
«Мы говорили с нашими коллегами, декларации будут поданы. Я говорил с Богданом как с руководителем и мы их представим», — сказал он.
Однако, Рябошапка отметил, что пока у него «физически нет времени» на то, чтобы заполнить декларацию.
«Но декларации будут поданы, в реестре, который ведет Национальное агентство по предупреждению коррупции. Мы должны показать пример», — сказал он.
Ранее, президент Владимир Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2018 год, в которой указал виллу в Италии за почти 89 млн гривен и миллионные доходы.