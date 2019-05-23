В Администрации президента заявили, что подадут электронные декларации Сегодня, 23:17 347 Цей матеріал також доступний українською Руслан Рябошапка via Facebook Рябошапка анонсировал подачу деклараций Руслан Рябошапка via Facebook

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что сотрудники АП подадут электронные декларации о доходах и имуществе, хотя по закону не обязаны это делать.

Об этом сообщает Громадське.

По его словам, декларацию подаст и глава АП Андрей Богдан.

Рябошапка подчеркнул, что критически относится к тому, что закон не обязывает подавать декларации работников АП.

«Мы говорили с нашими коллегами, декларации будут поданы. Я говорил с Богданом как с руководителем и мы их представим», — сказал он.

Однако, Рябошапка отметил, что пока у него «физически нет времени» на то, чтобы заполнить декларацию.

«Но декларации будут поданы, в реестре, который ведет Национальное агентство по предупреждению коррупции. Мы должны показать пример», — сказал он.

Ранее, президент Владимир Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2018 год, в которой указал виллу в Италии за почти 89 млн гривен и миллионные доходы.