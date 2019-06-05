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В Администрации президента отреагировали на обвинения в плагиате речи Порошенко

Вчера, 20:50
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В Администрации президента отреагировали на обвинения в плагиате речи Порошенко - фото

REUTERS/Francois Lenoir

Владимир Зеленский

Заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование из-за идентичности фрагментов выступления президента Владимира Зеленского и выступления экс-главы государства Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба АП.

В АП заявили, что по предварительной информации, работники МИД, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко.

При этом содержание и повестка дня переговоров Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировалась отдельно работниками АП, поэтому представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые Зеленский обсуждал с европейскими партнерами.

В Администрации предупредили, что в случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко «будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы».

«Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных работников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что новый глава государства Владимир Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко.

Теги:   Владимир Зеленский Петр Порошенко

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