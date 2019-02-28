В Администрации президента объяснили инцидент с шапкой в Запорожье
Сегодня, 12:08
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В Администрации президента
Украины Петра Порошенко объяснили инцидент с шапкой, сорванной им с головы
девушки во время встречи с жителями Запорожья.
Как заявили в
комментарии НВ представители его команды, данное происшествие было
случайностью.
Напомним, ранее в
Сети появилось видео, на котором Порошенко, пожимая руки присутствовавшим на
встрече жителям Запорожья, снимает шапку с одной из девушек.
При этом слышно,
что перед этим она спросила его что-то о прокремлевском пропагандисте Анатолии Шарие, скрывающегося от украинских правоохранительных органов.