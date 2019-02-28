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В Администрации президента объяснили инцидент с шапкой в Запорожье

Сегодня, 12:08
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Скриншот с видео OboVsem/YouTube

В АП поступок Порошенко назвали случайностью

В Администрации президента Украины Петра Порошенко объяснили инцидент с шапкой, сорванной им с головы девушки во время встречи с жителями Запорожья.

Как заявили в комментарии НВ представители его команды, данное происшествие было случайностью.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором Порошенко, пожимая руки присутствовавшим на встрече жителям Запорожья, снимает шапку с одной из девушек.

При этом слышно, что перед этим она спросила его что-то о прокремлевском пропагандисте Анатолии Шарие, скрывающегося от украинских правоохранительных органов.

Теги:   Запорожье Шапка Петр Порошенко Администрация президента Украины

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