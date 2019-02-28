В Администрации президента объяснили инцидент с шапкой в Запорожье Сегодня, 12:08 5576 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео OboVsem/YouTube В АП поступок Порошенко назвали случайностью Скриншот с видео OboVsem/YouTube

В Администрации президента Украины Петра Порошенко объяснили инцидент с шапкой, сорванной им с головы девушки во время встречи с жителями Запорожья.

Как заявили в комментарии НВ представители его команды, данное происшествие было случайностью.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором Порошенко, пожимая руки присутствовавшим на встрече жителям Запорожья, снимает шапку с одной из девушек.

При этом слышно, что перед этим она спросила его что-то о прокремлевском пропагандисте Анатолии Шарие, скрывающегося от украинских правоохранительных органов.