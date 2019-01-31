В Администрации президента назвали планы главы РПЦ приехать в Украину "мечтами"
На фоне заявления
главы РПЦ Кирилла о том, что он надеется приехать в Украину после смены
"политической ситуации" в Администрации президента Петра Порошенко
назвали его планы "мечтами".
Об этом в эфире
Прямого сказал руководитель главного департамента по вопросам гуманитарной
политики АП Юрий Рубан.
Ранее Кирилл
заявил российским пропагандистским СМИ, что у него "сохраняется надежда"
помолиться в Киево-Печерской лавре.
"Политическая
ситуация и конъюнктура - это такие скоропроходящие явления. Сегодня - одни
политические силы, потом другие… ", - сказал глава РПЦ.
По мнению Рубана,
главный посыл в его словах состоит не в том, что он может приехать в Киев, а в том,
что к власти в Украине после президентских выборов придут пророссийские силы.
"Я почему-то
думаю, что речь идет опять о влиянии России на выборы в Украине. Задействуются
все инструменты. Ключевое не то, что он приедет в Украину, он может мечтать
сколько угодно. Он говорит об изменении политической конъюнктуры, говорит о
том, что он надеется на смену власти в Украине, что откроет дорогу кремлевским
претендентам", - отметил он.