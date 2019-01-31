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Спецтема: Выборы президента Украины

В Администрации президента назвали планы главы РПЦ приехать в Украину "мечтами"

Вчера, 15:22
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EPA

В АП заявили, что глава РПЦ может "мечтать сколько угодно"

На фоне заявления главы РПЦ Кирилла о том, что он надеется приехать в Украину после смены "политической ситуации" в Администрации президента Петра Порошенко назвали его планы "мечтами".

Об этом в эфире Прямого сказал руководитель главного департамента по вопросам гуманитарной политики АП Юрий Рубан.

Ранее Кирилл заявил российским пропагандистским СМИ, что у него "сохраняется надежда" помолиться в Киево-Печерской лавре.

"Политическая ситуация и конъюнктура - это такие скоропроходящие явления. Сегодня - одни политические силы, потом другие… ", - сказал глава РПЦ.

По мнению Рубана, главный посыл в его словах состоит не в том, что он может приехать в Киев, а в том, что к власти в Украине после президентских выборов придут пророссийские силы.

"Я почему-то думаю, что речь идет опять о влиянии России на выборы в Украине. Задействуются все инструменты. Ключевое не то, что он приедет в Украину, он может мечтать сколько угодно. Он говорит об изменении политической конъюнктуры, говорит о том, что он надеется на смену власти в Украине, что откроет дорогу кремлевским претендентам", - отметил он.

Теги:   Россия РПЦ Патриарх Кирилл

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