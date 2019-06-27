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Фулл Хаус. В 94-м округе баллотируются три Кононенко, четыре Дубинских и Голобородько

Вчера, 12:41
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НВ

Верховная Рада (иллюстративное фото)

На досрочных выборах в Верховную Раду по одномандатному избирательному округ № 94 в Киевской области баллотируется большое количество однофамильцев и кандидат с фамилией как у главного героя сериала Слуга народа.

Так, стать народными депутатами изъявили желание Голобородько Павел Витальевич (Самовыдвиженец), Дубинский Вадим Владимирович, Дубинский Максим Николаевич, Дубинский Алексей Петрович (все — самовыдвиженцы), Дубинский Александр Анатольевич (партия Слуга народа), Кононенко Артур Романович, Кононенко Алексей Федорович, Кононко Александр Александрович (все — самовыдвиженцы).

Кроме того, по этому округу баллотируются народный депутат Игорь Мосийчук (был во фракции Радикальная партия Олега Ляшко), а также Куксин Евгений Викторович и Новосельцев Жан Вадимович — бывшие коллеги — журналисты Александра Дубинского по 1+1.

Центр избирательного округа № 94 — город Обухов. В него также входит город Васильков, Васильковский и Обуховский районы.

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