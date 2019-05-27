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В 400 метрах от врага: Зеленский посетил позиции ОС в Луганской области

Сегодня, 19:47
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В 400 метрах от врага: Зеленский посетил позиции ОС в Луганской области - фото

пресс-служба президента

Владимир Зеленский посетил украинских военных в зоне ООС

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил в Луганской области.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно заявлению, Зеленский посетил украинских военных в Станице Луганской и Счастье.

«В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника — 400 метров», — говорится в сообщении.

Во время визита на передовую Зеленский расспросил бойцов о бытовых условиях, питании, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений.

Согласно сообщению, президент остался недоволен бытовыми условиями на линии фронта.

«Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», — сказал Зеленский.

Во время рабочего визита Зеленского сопровождали командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Сирский проинформировал Зеленского, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил — контролируемая», — сказал он во время совещания 27 мая на Донбассе.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Владимир Зеленский

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