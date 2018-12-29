Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Юрий Андрухович
Быть победителем
Сергей Лещенко
Плюс-минус пять
Иван Яковина
Новый год! Прогноз на 2019
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Сила европейской мечты против "синдрома болельщика"

В 2019 году МВД закажет около 20 катеров для охраны морских границ - Аваков

Сегодня, 12:06
2
Цей матеріал також доступний українською

По словам Авакова, МВД намерено полностью перестроить систему контроля морских границ

Министерство внутренних дел Украины в 2019 году предложит Кабмину проект по производству совместно с французской компанией около 20 катеров для усиления охраны морских границ страны.

Об этом рассказал глава ведомства Арсен Аваков, передает Интерфакс-Украина.

По словам министра, МВД намерено полностью перестроить систему контроля и охраны морских границ.

"Наши корабельные парки не обновлялись десятки лет. Поэтому в 2019 году мы будем предлагать правительству проект, аналогичный вертолетному, чтобы радикально решить вопрос присутствия наших пограничных кораблей", - заявил Аваков.

Министр отметил, что речь идет о современных катерах 32-35 метров, которые будут изготавливаться на одном из украинских заводов в сотрудничестве с французской стороной, но "с высокой степенью локализации проекта в Украине".

Теги:   Бронированные катера Арсен Аваков Граница

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Последние новости

Страны

Сегодня, 12:00

Сущенко поместили в карцер, тюремщики издеваются над ним - омбудсмен
Научпоп

Сегодня, 11:53

Ледяной дом. В Лондоне нашли древнее хранилище для льда
Люди

Сегодня, 11:49

Крупным планом. Ирина Шейк снялась в стильной фотосессии для мексиканского Vogue

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Держитесь крепче. Что нам сулит 2019 год
12245
Александр Гольц - фото
Александр Гольц
Главная загадка. Что происходит с армией России
8867
Алексей Гарань - фото
Алексей Гарань
Апокалипсиса в 2019 году не будет
7373
Томас Фридман - фото
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
14050
Марат Гельман - фото
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
12533
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Держитесь крепче. Что нам сулит 2019 год
12245
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
38879
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
22584
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
16682

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться