В 2019 году МВД закажет около 20 катеров для охраны морских границ - Аваков Сегодня, 12:06 2 Цей матеріал також доступний українською По словам Авакова, МВД намерено полностью перестроить систему контроля морских границ

Министерство внутренних дел Украины в 2019 году предложит Кабмину проект по производству совместно с французской компанией около 20 катеров для усиления охраны морских границ страны.

Об этом рассказал глава ведомства Арсен Аваков, передает Интерфакс-Украина.

По словам министра, МВД намерено полностью перестроить систему контроля и охраны морских границ.

"Наши корабельные парки не обновлялись десятки лет. Поэтому в 2019 году мы будем предлагать правительству проект, аналогичный вертолетному, чтобы радикально решить вопрос присутствия наших пограничных кораблей", - заявил Аваков.

Министр отметил, что речь идет о современных катерах 32-35 метров, которые будут изготавливаться на одном из украинских заводов в сотрудничестве с французской стороной, но "с высокой степенью локализации проекта в Украине".