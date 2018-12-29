В 2018 году в прокат вышло более 20 украинских фильмов, профинансированных правительством - Гройсман Сегодня, 15:05 75 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Volodymyr Groysman/Facebook В следующем году правительство выделит на кино 1 млрд гривен

За 2018 год в кинопрокат вышло 22 украинских фильма, в финансировании которых участвовало правительство.

Об этом у себя в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

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"В Украине снимается все больше качественных фильмов. В общем, 2018 был богатым на украинские кинопремьеры. В прокат вышло 22 фильма, снятых при поддержке правительства. Это исторические драмы, комедии, мелодрамы и фантастика", - написал он.

При этом Гройсман добавил, что в 2019 году Кабмин выделит на эти цели 1 млрд гривен.