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О переломном моменте для Украины

В 2018 году 37 человек были задержаны в Крыму по политическим мотивам - правозащитники

Сегодня, 15:19
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На фото: протест под посольством РФ в Киеве против арестов в Крыму

24 из них - задержанные российскими пограничниками украинские моряки, еще 13 - гражданские лица, среди которых есть активисты.

Об этом руководительница Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник рассказала Громадському телебаченню.

Скрипник также упомянула трагедии, произошедшие за время российской оккупации Крыма, в частности стрельбу в Керчи:

“Это был еще один год оккупации с соответствующими последствиями для крымчан, с новыми репрессиями и новыми уголовными делами. Более того, это был год с новыми страшными трагедиями, которых не было никогда при Украине. Речь идет о страшной трагедии в Керчи, где погиб 21 человек. И даже если рассматривать версию российского следствия о «массовом убийстве», хотя мы не верим в эффективность этого расследования, то все равно в этом есть вина Российской Федерации”, - сказала Скрипник.

Напомним, противоправные действия России в Крыму вызвали возмущение не только в Украине, но и во всем мире. В частности, этим нарушением посвящены уже три резолюции Генеральной ассамблеи ООН, принятые в 2016, 2017 и 2018 годах.

Теги:   Оккупация Крыма Политические репрессии Украина Крым

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