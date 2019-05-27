«Узурпация судебной власти»: Портнов сообщил в ГБР о новом «преступлении» Порошенко
Бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований четвертое заявление против экс-президента Петра Порошенко.
Об это Портнов сообщил в своем Telegram-канале.
Новое заявление о совершении уголовного правонарушения Порошенко касается его действий при проведении судебной реформы.
«Сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко — попытке узурпации ним судебной власти», — сообщил Портнов.
Напомним, что 19 мая экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.
По возвращении Портнов направил в ГБР «первое заявление о преступлении». Он обвиняет Порошенко в госизмене при введении военного положения после захвата Россией кораблей и моряков ВМС ВСУ в Керченском проливе.
Второе заявление в ГБР касается «экономических преступлений», которые связаны с киевским заводом Кузница на Рыбальском. По мнению Портнова, Порошенко легализовал $300 млн доходов через офшорные компании.
В третьем заявлении Портнов обвинил Порошенко в «отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов» при приобретении канала Прямой.