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«Узурпация судебной власти»: Портнов сообщил в ГБР о новом «преступлении» Порошенко

Сегодня, 16:31
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«Узурпация судебной власти»: Портнов сообщил в ГБР о новом «преступлении» Порошенко - фото

PORTNOV/Telegram

Андрей Портнов

Бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований четвертое заявление против экс-президента Петра Порошенко.

Об это Портнов сообщил в своем Telegram-канале.

Новое заявление о совершении уголовного правонарушения Порошенко касается его действий при проведении судебной реформы.

«Сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко — попытке узурпации ним судебной власти», — сообщил Портнов.

Напомним, что 19 мая экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.

По возвращении Портнов направил в ГБР «первое заявление о преступлении». Он обвиняет Порошенко в госизмене при введении военного положения после захвата Россией кораблей и моряков ВМС ВСУ в Керченском проливе.

Второе заявление в ГБР касается «экономических преступлений», которые связаны с киевским заводом Кузница на Рыбальском. По мнению Портнова, Порошенко легализовал $300 млн доходов через офшорные компании.

В третьем заявлении Портнов обвинил Порошенко в «отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов» при приобретении канала Прямой.

Теги:   Петр Порошенко Государственное бюро расследований Андрей Портнов

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