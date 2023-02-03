Зеленский объяснил, почему подписал закон об усилении ответственности для военных 3 февраля, 09:21 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом ветировать закон № 8271, усиливающий ответственность для военных. Она набрала около 35 тысяч подписей из 25 тысяч необходимых.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Зеленский пояснил, что подписанный им законопроект «направлен на улучшение состояния военной дисциплины и правопорядка при несении военной службы». Также, по словам президента, он должен повысить боевую готовность воинских частей и их способность выполнять поставленные для защиты Украины задачи.

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«При принятии решения о подписании закона мною учтена позиция главнокомандующего Вооруженными силами Украины и командиров воинских частей, которые считают, что закон позволит не только усилить ответственность за совершение уголовных и административных правонарушений, совершенных в боевой обстановке, но и избежать необоснованных потерь личного состава», — заявил Зеленский.

Чтобы усовершенствовать механизм применения в отношении бойцов ответственности за военные административные и уголовные правонарушения, президент поручил Кабмину дополнительно проработать этот вопрос.

24 января Зеленский подписал законопроект № 8271, принятый в декабре 2022-го Верховной Радой — он ужесточает ответственность для военнослужащих. В частности, документ предлагает внести изменения в статьи 69 и 75 УКУ относительно «исключения возможности назначения более мягкого наказания военнослужащим, чем предусмотрено законом, и освобождение от отбывания наказания с испытанием».

Закон вызвал волну возмущения. 15 декабря на сайте президента зарегистрировали петицию с призывом его ветировать.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что полностью поддерживает усиление ответственности для украинских военных. Он подчеркнул, что армия держится на дисциплине и назвал несправедливым то, что пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдение, а «отказники» могут заплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат.