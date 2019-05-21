Уже получили документы. В партии Вакарчука Голос придумали, как ускорить регистрацию
Партия Святослава Вакарчука Голос 21 мая сообщила, что регистрацию этой политсилы удалось ускорить и сейчас «все бюрократические барьеры преодолены».
Как сообщается на странице партии в Facebook, понимая, что она может не успеть самостоятельно зарегистрироваться, политсила обратилась за помощью.
«Наши партнеры из малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию Голос и идем на выборы», - заявила руководитель штаба партии Юлия Клименко.
Напомним, 16 мая фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук представил партию Голос и его команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская. 19 мая он пообещал, что в списке партии не будет депутатов нынешнего созыва .
20 мая, после объявления президента Владимира Зеленского о намерении распустить Верховную Раду, в партии Голос объявили, что эта политсила "пойдет на выборы, когда бы они ни не были». 21 мая президент Владимир Зеленский своим указом назначил досрочные выборы в Верховную Раду на 21 июля.