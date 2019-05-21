Уже получили документы. В партии Вакарчука Голос придумали, как ускорить регистрацию Вчера, 17:50 674 Цей матеріал також доступний українською Святослав Вакарчук via Facebook Чтобы ускорить процесс соратники Вакарчука перерегистрировали партию, которая уже существовала Святослав Вакарчук via Facebook

Партия Святослава Вакарчука Голос 21 мая сообщила, что регистрацию этой политсилы удалось ускорить и сейчас «все бюрократические барьеры преодолены».

Как сообщается на странице партии в Facebook, понимая, что она может не успеть самостоятельно зарегистрироваться, политсила обратилась за помощью.

«Наши партнеры из малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию Голос и идем на выборы», - заявила руководитель штаба партии Юлия Клименко.

Напомним, 16 мая фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук представил партию Голос и его команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская. 19 мая он пообещал, что в списке партии не будет депутатов нынешнего созыва .

20 мая, после объявления президента Владимира Зеленского о намерении распустить Верховную Раду, в партии Голос объявили, что эта политсила "пойдет на выборы, когда бы они ни не были». 21 мая президент Владимир Зеленский своим указом назначил досрочные выборы в Верховную Раду на 21 июля.