Уже есть квартал. Кличко пошутил о планах Зеленского перенести Администрацию президента Сегодня, 11:54 4244 Цей матеріал також доступний українською Наталия Кравчук / НВ Кличко отметил, что он имеет право пошутить, раз Зеленский тоже о нем шутил Наталия Кравчук / НВ

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью журналу НВ пошутил о намерении президента Владимира Зеленского перенести Администрацию президента.

Отвечая на вопрос, готов ли он выделить какой-то новый квартал в столице под Администрацию президента, Кличко отметил, что он имеет право пошутить, раз Зеленский тоже о нем шутил.

«Вот вы спрашиваете: готов ли я выделить ему новый квартал? Так у него, пожалуйста, уже есть квартал, который можно пере­именовать», — добавил он.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду его компанию Квартал 95, Виталий Кличко ответил: «Это вы сказали!»

Президент Владимир Зеленский еще до своей победы на выборах заявлял, что хочет сократить штат Администрации президента и перенести президентский офис.

Валерий Гелетей, который на тот момент возглавлял Управление государственной охраны, заявил, что перенос Администрации президента потребует значительных денежных затрат, привлечения дополнительных кадров и вызовет много вопросов относительно безопасности.

А бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что перенос АП с улицы Банковой обойдется в десятки миллионов долларов.

В то же время, соратник Владимира Зеленского Александр Данилюк поддерживает перенос Администрации президента с улицы Банковой в другое место. Данилюк уточнил, что это не самое важное решение, но при желании перенос АП можно провести оперативно.

Владимир Зеленский 21 мая сделал ряд кадровых назначений, в том числе в Администрации президента. Некоторые должности заняли его коллеги по Кварталу 95. В частности, многолетний партнер Зеленского по Студии Квартал 95 Сергей Шефир занял должность первого помощника президента, исполнительный продюсер Студии Квартал 95 Сергей Трофимов — первого замглавы АП, сценарист Студии Квартал 95 и один из авторов «экранного» образа президента Зеленского, школьного учителя Василия Голобородько Юрий Костюк — замглавы АП.

Полный текст интервью с Виталием Кличко читайте в свежем номере журнала НВ — № 18 от 23 мая 2019 года