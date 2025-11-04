Рада вызвала Лещенко для доклада по 3000 км бесплатных поездок Укрзализныцей

Сергей Лещенко должен прибыть в Раду в среду, 5 ноября (Фото: Офис президента)

Верховная Рада вызвала руководителя Офиса президента и члена Наблюдательного совета Укрзализныци Сергея Лещенко для доклада по программе, которая предусматривает 3 тысячи бесплатных километров для поездок .

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.

Железняк отметил, что Лещенко вызвали в зал парламента по его инициативе.

Инициативу поддержали 150 депутатов из 150 необходимых.

Лещенко должен прибыть в Раду для отчета в среду, 5 ноября, в 10:00.

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу, по которой украинцы смогут бесплатно воспользоваться поездками Укрзализныцей в пределах трех тысяч километров. Он поручил правительству завершить подготовку зимней поддержки и представить все детали до 15 ноября.

В Укрзализныце считают, что новая программа поддержки украинцев поощрит пассажиров путешествовать в непиковое время.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила детали пакета поддержки для украинцев на зимний период.

Правительство планирует ввести такие программы: