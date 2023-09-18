Умеров хочет новую команду. Почему Кабмин уволил почти всех заместителей министра обороны, но оставил одного, — источники NV 18 сентября, 15:43 НОВЫЙ ХОЧЕТ НОВЫХ: Министр обороны Рустем Умеров инициировал увольнение заместителей, потому что хочет набрать собственную команду (Фото:REUTERS / Andrii Nesterenko)

Новый министр обороны Рустем Умеров нарушил договоренности со своим предшественником Алексеем Резниковым и убедил президента уволить всех своих заместителей.

«Будет новая команда у министра обороны: Рустем Умеров решил уволить предыдущую команду, и не назначать никого заново», — рассказал источник NV в правительстве.

Так представитель Кабмина прокомментировал главную правительственную новость 18 сентября, — увольнение почти всех заместителей бывшего руководителя Минобороны Алексея Резникова: Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Анны Маляр, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко и Виталия Дейнеги, а также госсекретаря МО Костантина Ващенко.

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Среди уволенных, по словам источника NV, пока нет первого заместителя министра обороны Александра Павлюка. Но это связано лишь с тем, что этот чиновник находится в международных командировках, которые происходят на этой неделе, в которых он подменяет руководителя оборонного ведомства.

По словам еще одного источника издания в Офисе президента (ОП), в течение последней недели Рустем Умеров имел несколько встреч с президентом по этому поводу.

«Он говорил с президентом относительно замены всех заместителей. Первого, кого он хотел заменить, — это Андрея Шевченко [теперь уже экс-заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции], потому что сильно провисает международное направление в министерстве сейчас», — пояснил этот источник. По его словам, сначала Владимир Зеленский сказал «пока оставить всех», просто добавив новых заместителей. Но потом состоялась еще одна встреча, во время которой Умеров попросил заменить всю команду, чтобы начать с чистого листа. В конце концов глава государства дал новому министру карт бланш на самостоятельное решение кадровых вопросов, добавил представитель ОП на условиях анонимности.

По словам одного из топовых представителей фракции партии Слуга народа в Раде, среди условий своего назначения Умеров называл субъектность. «Когда он обсуждал назначение с [руководителем ОП Андреем] Ермаком, то понимал, что с тем же Шараповым [уже экс-заместитель министра обороны] связано много скандалов, Ващенко [госсекретарь] также имеет сомнительную репутацию, — пояснил этот депутат, — Умеров не хотел ассоциироваться с ними. Но здесь важно, чтобы вместо Шарапова сейчас не зашел кто-то такой же, например, Владимир Пикузо [руководитель агентства оборонных закупок], потому что это такой же человек Ермака».

Также этот источник добавил, что Резников на комитете ВР во время своего увольнения говорил, что была договоренность с Умеровым: все заместители пишут заявления по желанию на увольнение, а тот назначает уже их заново".

NV обратилось за комментарием относительно кадровой политики МО к представителю Кабмина в ВР Тарасу Мельничуку, а также к самому Министерству обороны. Но на момент публикации этого материала редакция ответов не получила.

Напомним, 18 сентября Кабмин уволил семь заместителей министра обороны. А именно: Владимира Гаврилова с должности заместителя министра обороны; Ростислава Замлинского с должности заместителя министра обороны; Анну Маляр с должности заместителя министра обороны; Дениса Шарапова с должности заместителя министра обороны; Андрея Шевченко с должности заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции; Виталия Дейнегу с должности заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Также Константина Ващенко уволили с должности государственного секретаря министерства обороны.

Автор: Юлия Забелина