Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов и замене их боевыми офицерами 17 августа, 15:39 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 17 августа, ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об увольнении руководителей областных ТЦК и назначении на их место боевых офицеров.

Указ опубликован на сайте главы государства. Выполнение решения СНБО будет контролировать секретарь Совета Алексей Данилов.

В решении СНБО от 11 августа, о котором идет речь, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рекомендуют прекратить ротации руководителей областных ТЦК и СП и по рекомендациям командующих назначать на эти должности офицеров, которые участвуют в боевых действиях, после их проверки СБУ.

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Также СНБО рекомендовал Офису генпрокурора, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Госбюро расследований в течение месяца принять дополнительные меры, чтобы не допустить коррупционных и других нарушений работниками ТЦК.

11 августа Зеленский сообщил, что всех областных военкомов в Украине заменят боевыми офицерами.

«Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена. Воины, которые прошли фронт и не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, — именно им можно доверить эту систему комплектования», — сказал президент.

После скандала с расследованием о бывшем военкоме Одесской области Евгении Борисове, который незаконно обогатился на 188 миллионов гривен, Зеленский заявил о проверках ТЦК по всей Украине.

По словам президента, по состоянию на 11 августа было известно об 112 уголовных производствах в отношении должностных лиц военкоматов, есть 33 подозрения. Злоупотребления зафиксировали в разных областях: Донецкая, Полтавская, Винницкая, Одесская, Киевская, Львовская.