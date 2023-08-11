Список боевых офицеров, которые могут возглавить областные военкоматы, уже есть — Вениславский 11 августа, 18:45 Федор Вениславский (Фото:Верховная Рада)

Список военнослужащих, которые могут заменить начальников областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), уже есть.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телемарафона.

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«Это [имплементация решения] будет сделано очень быстро. После того, как президент несколько месяцев назад выступил с инициативой обновить кадровый состав [ТЦК] за счет военнослужащих, которые в окопах доказали, что понимают, что такое война, честь и достоинство, и точно не будут тиражировать другие ценности… списки, кто может заменить представителей ТЦК, которые себя дискредитировали, точно есть», — рассказал Вениславский.

По его словам, в ТЦК будут работать не офицеры, командующие боевыми подразделениями, а защитники, которых ВВК после ранений признали непригодными к службе по состоянию здоровья.

«К большому сожалению, война приводит к тому, что военнослужащие получают ранения и по заключению ВВК не могут больше быть в окопах, признаются непригодными или ограниченно годными к военной службе. Именно за счет таких людей будет формироваться кадровый потенциал для руководителей нынешних территориальных центров», — добавил нардеп.

11 августа после заседания СНБО Владимир Зеленский заявил, что в Украине уволят всех областных военкомов и заменят их боевыми офицерами.

После скандала с расследованием о бывшем военкоме Одесской области Евгении Борисове, который, по данным правоохранителей, незаконно обогатился на 188 миллионов гривен, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проверок ТЦК по всей Украине.

В ГБР 9 августа сообщали, что сотрудники ТЦК фигурируют в 112 делах, в 15 из них уже закончили расследования.

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