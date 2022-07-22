«Будет послушнее Венедиктовой». Офис генпрокурора может возглавить нардеп Костин — источники НВ 22 июля, 12:58 Костина называют одним из кандидатов на должность генпрокурора (Фото:Andriy Kostin/Facebook)

Новым генпрокурором может стать нардеп от Слуги народа Андрей Костин, сообщили НВ два источника в окружении президента Владимира Зеленского.

«Это человек действительно будет несколько послушнее Венедиктовой, однако у него есть авторитет среди депутатов. Все же глава комитета», — отметил один из собеседников издания.

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Второй источник подтвердил вероятность назначения Костина на должность генпрокурора.

«Да, скорее всего, будет Костин», — сказал он.

Костин является главой Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Его также называют «буфером» между Офисом президента и послами G7, который пытается согласовывать интересы сторон в законодательной сфере.

Верховная Рада уволила Ирину Венедиктову с поста генпрокурора по представлению президента Владимира Зеленского после ее отстранения от занимаемой должности 17 июля.

Поводом для этого стало большое количество уголовных дел о коллаборационизме среди сотрудников подконтрольного ей ведомства.

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.

По словам нардепа Давида Арахамии, Венедиктову ждет назначение на дипломатическом уровне. Какое именно, он не уточнил.

21 июля УП со ссылкой на источники сообщило, что новым генпрокурором может стать руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер.





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