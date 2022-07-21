Новым генпрокурором может стать глава прокуратуры Киева Олег Кипер — УП

21 июля, 14:38
По данным журналистов, Кипер является одним из претендентов на должность генпрокурора (Фото:Олег Кипер/Facebook)

По данным журналистов, Кипер является одним из претендентов на должность генпрокурора (Фото:Олег Кипер/Facebook)

Новым генпрокурором могут назначить руководителя Киевской городской прокуратуры Олега Кипера, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в команде президента Украины Владимира Зеленского.

«Кипер — напрямую в хороших отношениях с Андреем Борисовичем (Ермаком — ред.). Плюс, в отличие от Симоненко, под Кипера будет легче найти голоса в парламенте», — отметили собеседники издания.

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Олег Кипер работал в органах прокуратуры с 2001 года сначала в Одесской, а затем в Ивано-Франковской областях. Он также был заместителем начальника управления — начальником отдела Генпрокуратуры.

9 июня 2020 года тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера на должность заместителя прокурора Киева, уже через три месяца он стал руководить ведомством.

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До назначения в столичную прокуратуры Кипер был внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Он подпадал под закон о люстрации, но в 2019 году Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора и назвал люстрацию Кипера безосновательной.

Верховная Рада уволила Венедиктову с поста генпрокурора по представлению президента Владимира Зеленского после ее отстранения от занимаемой должности 17 июля.

Поводом для этого стало большое количество уголовных дел о коллаборационизме среди сотрудников подконтрольного ей ведомства.

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.

https://www.youtube.com/watch?v=vUQDTNJRueM

По словам нардепа Давида Арахамии, Венедиктову ждет назначение на дипломатическом уровне. Какое именно, он не уточнил.

19 июля УП со ссылкой на источники сообщило, что должность генпрокурора могут также занять Симоненко или нардеп Андрей Костин.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Ирина Венедиктова Андрей Ермак Офис генерального прокурора

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