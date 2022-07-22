Назначение генпрокурора и главы СБУ: нардеп назвал сроки 22 июля, 13:43 Рада рассмотрит назначение генпрокурора и главы СБУ на следующей неделе (Фото:p.fabian/Flickr)

Верховная Рада рассмотрит назначение новых генпрокурора и главы СБУ на ближайшем пленарном заседании на следующей неделе.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

«На следующей неделе и ближайшем пленарном заседании будет назначен и новый председатель СБУ, и новый генпрокурор Украины», — отметил он.

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По словам Железняка, кадровые вопросы будут первыми в повестке дня заседания.

Верховная Рада уволила Ирину Венедиктову с поста генпрокурора по представлению президента Владимира Зеленского после ее отстранения от занимаемой должности 17 июля. Такое же решение было принято относительно главы СБУ Ивана Баканова.

Президент объяснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.



Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.

По словам нардепа Давида Арахамии, Венедиктову ждет назначение на дипломатическом уровне. Какое именно, он не уточнил.

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