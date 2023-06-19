Шмыгаль ответил на петицию с призывом уволить главу Минкульта

19 июня, 19:13
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Александр Ткаченко (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Александр Ткаченко (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на петицию с призывом уволить министра культуры и информполитики Александра Ткаченко и заявил, что для этого нет оснований.

Ответ опубликован на правительственном портале в понедельник, 19 июня.

Шмыгаль напомнил, что член правительства (кроме премьера) может быть уволен Верховной Радой либо по его заявлению, либо по представлению премьера (в случае глав МИД и Минобороны — по согласованию с президентом), либо по его инициативе.

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«Члены Кабинета министров лично отвечают за положение дел в доверенных им сферах. В то же время из содержания петиции невозможно установить факты и обстоятельства, которые давали бы четкие основания для [того, чтобы инициировать увольнение Ткаченко]», — сказано в ответе премьера.

В петиции, которую подписали более 25 тысяч человек, сказано, что Ткаченко на посту главы Минкульта «вызвал стагнацию в культурной сфере», «публично осквернил память всех погибших Героев Украины и проявил крайнее пренебрежение к ним».

В 2021 году Ткаченко писал заявление об отставке на фоне решения Кабмина об отделении Госкино от МКИП. Тогда в парламенте его просили не уходить и заявление сначала не зарегистрировали. В итоге Ткаченко передумал и остался главой МКИП.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Александр Ткаченко Верховная Рада Кабинет министров Украины Минкульт Петиция Отставка Денис Шмыгаль Министерство культуры и информационной политики Министерство культуры и информационной политики Украины

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