«Бредни из Telegram-каналов». Кирилл Тимошенко отреагировал на слухи о своей отставке

19 января, 13:26
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Кирилл Тимошенко (Фото:Офис президента Украины)

Кирилл Тимошенко (Фото:Офис президента Украины)

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко считает слухи о своей возможной отставке «бреднями из Telegram-каналов».

Об этом он сказал Детектору медиа.

На вопрос журналистов о возможном увольнении или переходе на другую должность он ответил, что не будет комментировать это.

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Вечером 18 января нардеп от Голоса Ярослав Железняк написал в Telegram, что скоро будут новости о кадровых решениях в Офисе президента.

Видео дня

Позже журналисты издания Бабель со ссылкой на источники отметили в Telegram, что должность может потерять Кирилл Тимошенко.

19 января УП. Off the record сообщила подобную информацию. По данным издания, также уволить могут нескольких глав ОГА, связанных с Тимошенко.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Увольнение Отставка Кирилл Тимошенко Офис президента Украины

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