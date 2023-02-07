«Политическая и юридическая составляющие». В Слуге народу объяснили изменение заявлений о возможной отставке Резникова 7 февраля, 12:14 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Представления об увольнении с должности министра обороны Алексея Резникова ни в соответствующий парламентский комитет, ни в Верховную Раду не поступало. Кадровые перестановки имеют как политическую, так и юридическую составляющую.



Об этом заявил представитель президента в Раде, член парламентского комитета по национальной безопасности Федор Вениславский в эфире телемарафона во вторник, 7 февраля. Так, в частности, он объяснил изменение заявлений Слуги народа об увольнении Резникова.

Видео дня

Вениславский заявил, что должность министра обороны – это квота, которую перед парламентом инициирует президент, а Рада его назначает и увольняет по представлению.

«Поэтому говорить о каких-то юридических процедурах, которые могли начаться, мы не можем. Потому что представлений президента об увольнении Резникова не было», — подчеркнул он.

Депутат подтвердил, что заседание фракции вечером 5 февраля, где обсуждали возможную отставку Резникова, было. Члены Кабмина ответственны за состояние дел в порученных им сферах госуправления.

«Если министр допустил по разным причинам, в частности делегировал чрезмерное количество полномочий своим заместителям, не смог проконтролировать принадлежность выполнения ими своих полномочий. Но если глава министерства допустил такой медийный скандал с закупками продуктов питания, и были вопросы по закупкам вооружения, это все в совокупности в политическую плоскость позволило задать вопрос, что министр должен нести политическую ответственность», — сказал Вениславский.

Слухи о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появились на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

5 февраля появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова. Комментируя это, он говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

На следующий день глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Резников пока остается в должности. 7 февраля на фоне слухов об отставке министр поблагодарил за конструктивную критику и заявил о продолжении укрепления обороны.