«Я обещал никого не покрывать». Генпрокурор заявил, что двое его подчиненных из Черниговской области получили подозрения

Генеральный прокурор Руслан Кравченко в четверг, 24 июля, заявил, что двое прокуроров, один из которых является действующим, получили подозрения . Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, заместителю руководителя одной из окружных прокуратур Черниговской области инкриминируют организацию похищения особо важных документов, подделку официальных документов, пособничество в фальсификации доказательств.

«Этот прокурор пытался „прикрыть“ незаконную передачу 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель одной из агрокомпаний. Организовал похищение 14 коробок с документами, которые имели решающее значение для экспертизы. Вместо доказательств в экспертное учреждение поступила коробка с газетами. И чтобы скрыть махинацию подделал сопроводительные документы. Сегодня он получил свой документ — подозрение», — отметил Кравченко.

Также подозрение объявили бывшему первому заместителю руководителя прокуратуры Черниговской области. Он получил подозрение в злоупотреблении влиянием, разглашении данных досудебного расследования.

Кравченко добавил, что в 2021 году экс-чиновник за «вознаграждение» вмешивался в расследование в интересах знакомого. В частности, просил следователей зарегистрировать производство, провести допросы, изъятия и передавал эту информацию третьим лицам.

«Мне, как генеральному прокурору, неприятно писать о преступлениях внутри органов прокуратуры. Но еще хуже — молчать или закрывать глаза. Я обещал никого не покрывать… Повторю еще раз — никаких индульгенций», — добавил генпрокурор.

15 июля Кравченко заявил, что все прокуроры с инвалидностью будут направлены на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), за исключением тех, кто имеет подтвержденный определенный статус.

24 марта Центр противодействия коррупции сообщил, что Офис генпрокурора не уволил ни одного из 74 прокуроров, у которых нашли фейковую инвалидность.

Министерство здравоохранения сообщило в комментарии ЦПД, что отменило инвалидности 74 из 526 прокуроров, которые их имеют. В Хмельницкой области отменили решение 13 прокурорам, а в других областях Украины — 61.

23 июля Кравченко прокомментировал расширение своих полномочий на фоне подписания президентом закона № 12414 и заявил, что если Офис президента будет просить его закрыть какое-то дело, то он откажет.