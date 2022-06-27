Увольнение Денисовой: некоторые заявления экс-омбудсмена о сексуальном насилии оккупантов не смогли подтвердить — УП 27 июня, 16:35 Цей матеріал також доступний українською Людмила Денисова (Фото:Людмила Денісова/Facebook)

Бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова не предоставила достаточных доказательств некоторых случаев изнасилования детей российскими оккупантами. Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на анонимные источники.

В материале издания сказано, что в конце марта Денисова при поддержке ЮНИСЕФ решила запустить дополнительную горячую линию, объяснив это необходимостью разгрузить линию Офиса омбудсмена, которая работала круглосуточно, и «отдать более сложные случаи профессионалам». Работу горячей линии возглавила психолог Александра Квитко, дочь тогдашнего омбудсмена.



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УП со ссылкой на анонимного собеседника в Офисе омбудсмена сообщает, что «линия Квитко» отличалась от остальной работы Офиса непрозрачностью. Сообщалось, что на этой горячей линии работают пять профессиональных психологов, а за первые две недели за помощью обратились 400 человек, которые в основном рассказывали о половых преступлениях.

По информации УП, работники Офиса омбудсмена не знали, как часто поступают звонки Александре Квитко, фиксируют ли эти звонки и какую помощь получают звонившие, а также какие психологи работали вместе с ней. УП со ссылкой на ответ фонда ЮНИСЕФ пишет, что формально это были обычные операторы.

При этом операторы основной горячей линии фиксировали все звонки, отчитывались перед руководителями и передавали свидетельства преступлений правоохранителям, сообщает издание.

Анонимные источники УП заявили, что правоохранителям не передавали истории преступлений, о которых рассказывали Денисова и Квитко. Издание пишет, что правоохранители вызвали Денисову на допрос, чтобы узнать, откуда она берет информацию об изнасиловании детей. Собеседник УП в прокуратуре сказал, что в апреле у них были данные об одном подтвержденном случае насилия над ребенком, а омбудсмен рассказывала и о других.

УП сообщает, что Денисова не смогла назвать источник своих данных правоохранителям, но на другом допросе сказала, что узнавала об этом от дочери. Александра Квитко, которую тоже несколько раз вызывали на допрос, сказала, что за полтора месяца ее горячая линия приняла около 1040 звонков, из которых 450 касались изнасилования детей, пишет издание. Но прокуроры, взяв официальную выписку, установили, что «за все время на телефон поступило только 92 звонка».

По данным издания, Квитко не смогла сообщить никаких подробностей, которые подтвердили бы, что звонившие действительно существовали. Сама психолог сказала, что передавала истории матери «за чаепитием». Денисова говорила правоохранителям, что рассказывала ужасные истории, потому что «хочет победы для Украины», заявил источник УП.

В материале также сказано, что европейские партнеры обращались к украинским правоохранителям и парламентариям за фактами и доказательствами изнасилований, но Людмила Денисова «давала заднюю» и не координировала свои действия с парламентом. Издание не смогло получить позицию самих Денисовой и Квитко.

Журналист-расследователь Даниил Мокрик у себя в Facebook написал, что во время работы над материалом, касающимся событий в Херсонской области после захвата территорий российскими оккупантами, получил подтверждение информации, которую описывала Людмила Денисова. Он отметил, что в статье УП нет указаний на то, что редакция пыталась верифицировать информацию у людей из Херсонской области (в материале упоминается сообщение Денисовой о двухлетних близнецах из Херсонской области, которые умерли после изнасилования российскими оккупантами).

"…Женщина из Херсонской области, которую я об этом сам не спрашивал и к этому не подталкивал, сказала мне о двух случаях изнасилований маленьких детей. Именно из тех, что описывались в сообщениях Денисовой. И не как слухи, а как то, что произошло у людей, которых моя собеседница знает. Отмечу: сама Денисова в этом нашем разговоре вообще не упоминалась даже вскользь… Да, это не дает мне оснований говорить, что все-все, о чем говорила Денисова — кристально чистая правда. Но при этом это свидетельство весит для меня немного больше, чем пожелавшие остаться анонимными очередные спикеры УП", — заявил Мокрик.



Как сообщает Детектор медиа, позже УП изменила заголовок статьи: с «От facebook до допросов. Как омбудсмен Денисова придумывала преступления россиян и потеряла должность» на «От facebook до допросов. Почему омбудсмен потеряла должность».

Увольнение Людмилы Денисовой

31 мая Верховная Рада поддержала увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного по правам человека. За решение проголосовали 234 нардепа. Денисова намерена обжаловать увольнение.

Сама Денисова накануне заявила, что Офис президента не устраивает ее «активная деятельность» по сбору информации о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях", и добавила, что ее увольнение будет «незаконным».

Как сообщает Детектор медиа, 25 мая представительницы украинских медиа и журналистки публично обратились к Людмиле Денисовой и призвали скорректировать коммуникацию о половых преступлениях во время войны, в частности, проверять факты перед публикацией и избегать чрезмерной детализации преступлений.

Позже омбудсмен признала, что передавала в прокуратуру не всю информацию о совершенных россиянами преступлениях. Она сказала, что сообщения о преступлениях оккупантов были, по ее словам, «действительно неудобными», но о российской агрессии говорили и другие правозащитники, а также обычных граждане, которые стали свидетелями или пострадавшими.

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