Комитет Рады не смог собраться на заседание для рассмотрения вопроса об увольнении Венедиктовой — нардеп 19 июля, 11:24 Венедиктова может лишиться должности генпрокурора в ближайшее время, Зеленский внес представление в Раду (Фото:Ирина Венедиктова/Facebook)

Профильный комитет Верховной Рады не смог собраться на заседание для рассмотрения вопроса об увольнении Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора.

Об этом сообщил нардеп от Слуги народа Александр Бакумов.

«Утром профильный правоохранительный комитет Верховной Рады не смог собрать кворум для проведения заседания по поводу постановления об увольнении генерального прокурора. Продолжение следует», — написал он в своем Telegram.

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17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Ни Баканов, ни Венедиктова еще не уволены окончательно и фактически отстранены на время проверки, пояснили в Офисе президента (ОП). Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой.

Издание ZN.ua со ссылкой на источники сообщило, что Венедиктова заявила, что считает свое отстранение незаконным.

Сама генпрокурор заявила, что даст развернутый комментарий по этой ситуации позже.

19 июля Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Венедиктовой с поста генерального прокурора.



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